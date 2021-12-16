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HONOR X30: цена, характеристики, дата выхода

16 Дек, 2021

HONOR X30: цена, характеристики, дата выхода

Еще одна интересная новинка от HONOR.

Компания HONOR выпустила очередной интересный смартфон. Речь идет о модели HONOR X30. Когда появится у нас, в России? Сколько будет стоить? И какие у гаджета параметры?

Изучим.

Дата выхода

В Китае можно будет купить с 24 декабря 2021 года. Когда к нам? Надеемся, что скоро.

Цена

  • HONOR X30 с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ: $234
  • HONOR X30 с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ: $265
  • HONOR X30 с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ: $314
  • HONOR X30 с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ: $359

У нас? Базовую версию оценят до 20 000 рублей.

Характеристики

  • SoC: Snapdragon 695
  • Экран: 6,81 (!) дюйма, 120 Гц, Full HD+
  • ОЗУ: 6, 8, 12 ГБ
  • Основная камера: 48+2+2 Мп
  • Селфи-камера: 16 Мп
  • Накопитель: 128 или 256 ГБ
  • Аккумулятор: 4800 мА*ч
  • Скоростная зарядка: 66 Вт (от 0 до 80% за 30 минут)
  • Толщина: 8,05 мм
  • Вес: 189 г
  • Толщина рамок: 1.05 мм
  • ОС: Android 11 + Magic UI 5.0

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