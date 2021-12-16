HONOR X30: цена, характеристики, дата выхода
Еще одна интересная новинка от HONOR.
Компания HONOR выпустила очередной интересный смартфон. Речь идет о модели HONOR X30. Когда появится у нас, в России? Сколько будет стоить? И какие у гаджета параметры?
Изучим.
Дата выхода
В Китае можно будет купить с 24 декабря 2021 года. Когда к нам? Надеемся, что скоро.
Цена
- HONOR X30 с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ: $234
- HONOR X30 с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ: $265
- HONOR X30 с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ: $314
- HONOR X30 с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ: $359
У нас? Базовую версию оценят до 20 000 рублей.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 695
- Экран: 6,81 (!) дюйма, 120 Гц, Full HD+
- ОЗУ: 6, 8, 12 ГБ
- Основная камера: 48+2+2 Мп
- Селфи-камера: 16 Мп
- Накопитель: 128 или 256 ГБ
- Аккумулятор: 4800 мА*ч
- Скоростная зарядка: 66 Вт (от 0 до 80% за 30 минут)
- Толщина: 8,05 мм
- Вес: 189 г
- Толщина рамок: 1.05 мм
- ОС: Android 11 + Magic UI 5.0
Читаем еще:
- Как снимает HONOR 50 ночью — наши фото
- HONOR CHOICE Earbuds X
- HONOR 60 Lite — цена, дата выхода, характеристики
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.