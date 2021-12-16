HONOR X30: цена, характеристики, дата выхода

Еще одна интересная новинка от HONOR.

Компания HONOR выпустила очередной интересный смартфон. Речь идет о модели HONOR X30. Когда появится у нас, в России? Сколько будет стоить? И какие у гаджета параметры?

Изучим.

Дата выхода

В Китае можно будет купить с 24 декабря 2021 года. Когда к нам? Надеемся, что скоро.

Цена

HONOR X30 с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ: $234

HONOR X30 с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ: $265

HONOR X30 с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ: $314

HONOR X30 с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ: $359

У нас? Базовую версию оценят до 20 000 рублей.

Характеристики

SoC: Snapdragon 695

Экран: 6,81 (!) дюйма, 120 Гц, Full HD+

ОЗУ: 6, 8, 12 ГБ

Основная камера: 48+2+2 Мп

Селфи-камера: 16 Мп

Накопитель: 128 или 256 ГБ

Аккумулятор: 4800 мА*ч

Скоростная зарядка: 66 Вт (от 0 до 80% за 30 минут)

Толщина: 8,05 мм

Вес: 189 г

Толщина рамок: 1.05 мм

ОС: Android 11 + Magic UI 5.0

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