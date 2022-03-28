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HONOR X7: цена, дата выхода, характеристики

28 Мар, 2022

HONOR X7: цена, дата выхода, характеристики

Огромный смартфон от HONOR.

Компания HONOR официально представила смартфон HONOR X7. Это модель среднего уровня с огромным экраном и стильным дизайном в духе HONOR 50/60.

Какие параметры.

Дата выхода

В Малайзии уже. Ждем в остальном мире.

Цена

Пока производитель ее не назвал. Но вряд ли дороже $250.

Характеристики

  • SoC: Snapdragon 680
  • Дисплей 6,74-дюймовый IPS, HD+
  • Тыльная камера: 48+5+2+2 Мп
  • Селфи-камера: 8 Мп
  • ОЗУ: 4 ГБ
  • Флеш-память: 128 ГБ (есть слот microSD)
  • Батарея: 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 22,5 Вт
  • ОС: Android 11 + Magic UI 4.2
  • Что еще: 3,5 мм джек, две SIM, USB Type-C, Bluetooth 5.1

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