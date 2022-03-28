HONOR X7: цена, дата выхода, характеристики
Огромный смартфон от HONOR.
Компания HONOR официально представила смартфон HONOR X7. Это модель среднего уровня с огромным экраном и стильным дизайном в духе HONOR 50/60.
Какие параметры.
Дата выхода
В Малайзии уже. Ждем в остальном мире.
Цена
Пока производитель ее не назвал. Но вряд ли дороже $250.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 680
- Дисплей 6,74-дюймовый IPS, HD+
- Тыльная камера: 48+5+2+2 Мп
- Селфи-камера: 8 Мп
- ОЗУ: 4 ГБ
- Флеш-память: 128 ГБ (есть слот microSD)
- Батарея: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 22,5 Вт
- ОС: Android 11 + Magic UI 4.2
- Что еще: 3,5 мм джек, две SIM, USB Type-C, Bluetooth 5.1
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