HONOR X8 уже в России — от 25 000 рублей

И без безумного ценника.

HONOR привезла в Россию свой бюджетный смартфон HONOR X8. Причем, цена адекватная. Такая же, как на Родине (даже чуть дешевле).

О самом девайсе вы можете прочесть подробно у нас же.

Да, в ближайшее время на Блохе будет обзор. Ждите!

Девайс можно купить, например, в М.Видео. Или в Связном. Прямо сейчас. Расцветки: черная или серебристая.

Цена? На данный момент 25 тысяч рублей. Это для первых покупателей. Им также подарят наушники за 5 тысяч рублей. Речь о HONOR EarBuds 2 Lite. В будущем смартфон подорожает до 28 тысяч.

Чем интересна данная модель? Во-первых, стильным дизайном. А еще это очень тонкий, удобный и легкий смартфон. Кроме того, тут достойная камера на 64+5+2+2 Мп.

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