HONOR X8 уже в России — от 25 000 рублей
И без безумного ценника.
HONOR привезла в Россию свой бюджетный смартфон HONOR X8. Причем, цена адекватная. Такая же, как на Родине (даже чуть дешевле).
О самом девайсе вы можете прочесть подробно у нас же.
Да, в ближайшее время на Блохе будет обзор. Ждите!
Девайс можно купить, например, в М.Видео. Или в Связном. Прямо сейчас. Расцветки: черная или серебристая.
Цена? На данный момент 25 тысяч рублей. Это для первых покупателей. Им также подарят наушники за 5 тысяч рублей. Речь о HONOR EarBuds 2 Lite. В будущем смартфон подорожает до 28 тысяч.
Чем интересна данная модель? Во-первых, стильным дизайном. А еще это очень тонкий, удобный и легкий смартфон. Кроме того, тут достойная камера на 64+5+2+2 Мп.
- HONOR X7: цена, дата выхода, характеристики
- HONOR X30: цена, характеристики, дата выхода
- HONOR X20 Max — смартфон с гигантским 7,2-дюймовым дисплеем
Поделиться
❤ Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема.
✅ Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, и Яндекс.Дзен.