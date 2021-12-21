HONOR запустила новогоднюю распродажу в России — продлится до 29 декабря

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Компания HONOR сообщает о начале масштабной новогодней распродажи на территории России. Со скидками отдают многочисленные устройства: смартфоны, фитнес-браслеты, ноутбуки и так далее. Выгодна может составить до 10 тысяч рублей. Сроки: с 21 по 29 декабря.

Потрясающий HONOR 50 в версии на 8/128 ГБ снижение цены составило 4000 рублей. Вариант на 8/256 ГБ подешевел на 4500! В подарок также дают защитный чехол.

На лэптопы скидки еще существеннее. Так, MagicBook 14 с Intel Core i7 внутри, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ отдается со скидкой в размере 10 тысяч рублей. На MagicBook 14 с Intel Core i5 действует скидка в размере 6 тысяч. А на MagicBook 15 с тем же i5 — 6,5 тысячи. Что дарят при приобретении ноутбука? Мышку, беспроводные наушники или фитнес-браслет HONOR Band 6. Покупатель выберет сам, что именно.

HONOR MagicBook 14 с AMD Ryzen 5 сбросил 7 тысяч. А эта же модель с 15-дюймовым экраном — 5 тысяч. MagicBook X 15 и X 14 теперь стоят также на 5 тысяч дешевле. Плюсом идет сервисное обслуживание HONOR Care. Какие бонусы? Смарт-часы HONOR Watch ES или фитнес-браслет HONOR Band 6. За покупку планшета HONOR Pad V6 также предлагаются данные девайсы.

Наконец, на умные часы Watch ES, MagicWatch 2 действует скидка в размере 1 тысячи рублей. За приобретение наушников Magic Earbuds дадут HONOR Band 6. Сам же HONOR Band 6 подешевел на 500 рублей.

Все эти прелести доступны в официальном интернет-магазине HONOR.

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