HP представила свои новые EliteBook 830, ZBook Firefly 14 и ZBook Firefly 15: характеристики и фишки

Новинки для офисного деда Мороза.

7 декабря 2020 HP представила свои новые ноутбуки серий EliteBook и ZBook Firefly. Они построены на процессорах 11-го поколения от Intel. Фишки и характеристики новых ноутов в нашем материале. Поехали!

Ноутбуки созданы для работы, но для развлечений и отдыха они отлично подходят. EliteBook 800-й серии (G8) могут быть 13.3″, 14″ и 15,6″. А ещё представлен ноутбук-трансформер с приставкой X360, у него тоже 13,3″. У всех моделей G8 отличные FHD-экраны, а у трансформера он ещё и сенсорный, но перо придётся докупить отдельно. Экраны имеют матовое покрытие, такое оно даже у X360, что странно для ноутов с поддержкой умных стилусов. Процессоры i5 и i7 последнего 11-го поколения от Intel на выбор, графика Iris Xe (тоже от Интел). Но в 15-дюймовой модели можно выбрать и Nvidia MX450. Весят новинки 1,25 и 1,36 кг за 13,3″ (X360 – тяжелее), 14″ вести 1,35 кг, а вот самый большой G8 будет уже 1,69 кг. Батареи у всех мощные, портов куча, оперативки до 64 ГБ, а хранилище – до 2 ТБ.

Из интересных фишек: сканер отпечатка, шумоподавление стуков клавиатуры при видеосвязи, функция быстрой передачи файлов с устройства на устройство, музыка B&O, метки для поиска ноутбука через интернет, ещё возможны версии с 4G/5G.

ZBook Firefly G8 имеют диагонали в 14″ и 15,6″. У них тоже FullHD-дисплеи с отличной цветопередачей, внутри процессоры 11-го поколения – i5/7 и графика от Nvidia – T500. Хранилище возможно не более 512 ГБ, а оперативки – до 64 ГБ, тоже имеются Блютуз 5, Вай-Фай 6 и стерео от B&O. А вот вес очень большой – 1750 г у каждой модели.

Все новинки имеют вшитую внутрь метку для поиска устройства, она работает даже когда ноут выключен или находится в спящем режиме. Цены пока не объявлены, а купить можно будет уже в декабре 2020 и январе 2021 в зависимости о модели. Всем лайк!

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)