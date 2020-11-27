HTC готовят первые беспроводные наушники TWS – в сети уже опубликовали первые изображения прототипа

В компании пока что не делились информацией.

С выпуском новых устройств от компании HTC все не так радужно, как хотелось бы. Компания не выпускает новые мобильные гаджеты, как это делают ее конкуренты. Но похоже, что в HTC просто пережидали затишье перед бурей.

Производство идет, но на этот раз речь пойдет не о новом смартфоне, а о наушниках. Более того, в сети уже просочились первые изображения устройства. Также сотрудники MySmartPrice обнаружили, что беспроводные наушники уже прошли сертификацию на платформе NCC.

Устройство получило порядковый номер модели HTC TWS1. Также в списке указано, что наушники будут поставляться с зарядным чехлом, емкостью в 400 мА*ч. Гаджет будет поддерживать протокол Bluetooth 5.0, а заряжаться – с помощью порта USB Type C.

Всего представлено две расцветки: белая и черная. Выглядит довольно неплохо, и в чем-то дизайн напоминает Mi Airdots. Корпус будет иметь матовое покрытие, а вместе с наушниками будет поставляться кабель зарядки. Будем ждать.

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