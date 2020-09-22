Huami выпускает несколько новых часов от $147

Такими темпами можно будет отказываться от смартфонов.



Сегодня, 22 сентября Huami выпустила классические и спортивные смарт-часы Amazfit GTR 2 и Amazfit GTS 2.

Amazfit GTR 2 имеет 1,39-дюймовый экран, Amoled Retina дисплей с максимальной яркостью в 450 nit. В часы добавили 50 новых циферблатов.

Вслед за тренд-мейкерами компания решила уделять большое внимание здоровью. Amazfit GTS 2 то есть спортивная модель значительно улучшился в области мониторинга данных о состоянии здоровья пользователя. Часы оснащены датчиком измерения уровня кислорода в крови, OxygenBeats, датчиком сна SomnusCare и адаптированы под использование BioTracker PPG второго поколения, а значит точность определения частоты сердечных сокращений у них сравнима с профессиональной аппаратурой.

Bluetooth 5.0, NFC, GPS и Wi-Fi, микрофон и динамик позволяет принимать вызовы прямо со смарт-часов, наушники теперь можно подключать напрямую без смартфона, в устройстве выделено 4 гб памяти под музыку.

23 сентября в 00:00 часов продажи стартует на jd.com. И по традиции доступно пока только на территории Китая.

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