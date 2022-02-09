HUAWEI FreeBuds Lipstick уже в России, за них просят 14 990 рублей

И это гораздо дешевле, чем в Европе.

Стильные TWS-наушники HUAWEI FreeBuds Lipstick, предназначенные для прекрасной половины человечества, официально привезли в Россию. Этот модный гаджет-аксессуар в корпусе, напоминающем губную помаду, в РФ оценивается в 15 тысяч рублей. В Европе они стоят 250 евро, то есть больше 21 тысячи!

Чем интересен девайс? В первую очередь дизайном. Но и как наушники это замечательная модель. Есть все необходимое: качественный звук, защита от брызг IPX4, Bluetooth 5.2, сенсорное управление, шумодав и автономность на уровне 4 часов (с кейсом уже 20 часов).

Подробнее о них читаем вот тут:

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