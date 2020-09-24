Huawei FreeBuds Pro уже в продаже

Где бы вы ни были, вы не услышите ничего кроме музыки.

Первые наушники с интеллектуальной динамической системой шумоподавления – музыка, которой не существовало раньше.

Huawei FreeBuds Pro умеют распознавать привычки пользователя, чтобы избежать ошибочных касаний.

Наушники умеют оптимизировать звук под особенности строения слуховой системы.

Huawei freebuds pro имеют три режима шумоподавления — ультра, комфортный и стандартный режимы. (Ultra Mode, Cozy Mode and General Mode) для эффективного устранения посторонних звуков.

Huawei FreeBuds Pro представлены в трёх цветах: мерцающем серебристом, керамическом белом и угольном черном.

Наушники уже появились в продаже на taobao и jd по цене 999 юаней.

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