Huawei и Honor скоро полностью перейдут на свою операционную систему – HarmonyOS

Новая прошивка от Huawei скоро будет на всех смартфонах Honor/Huawei.

Из-за постоянного давления американских властей Huawei ищет новые пути, чтобы обезопасить свою корпорацию. Им уже приходится использовать другие процессоры. А теперь они вынуждены отказаться и от Android.

Открытой платформой с зелёным роботом Huawei пока может пользоваться, но только 9-ой версией. Новый Android 10 ему недоступен. Но китайцы предполагали такое развитие событий. И уже давно начали разработку собственной ОС, а в августе 2019 она была представлена официально.

И вот пришло время полного перехода на свою ОС. Уже 18 декабря 2020 будет выпущена первая HarmonyOS 2.0 Beta. А к апрелю 2021 сразу 42 модели от Хонор и Хуавей смогут получить новую систему. Это телефоны, планшеты и смартчасы.

HUAWEI:

Mate_40/40 Pro/40 Pro Plus/40 RS Porsche Edition.

Mate_X.

Mate_Xs.

P40/P40 Pro/P40 Plus.

Mate30 4G/30 Pro 4G/30 5G/30 Pro 5G/30 RS Porsche Edition.

Nova8/8 Pro.

Nova7 5G/Nova 7 Pro 5G/7 SE.

Nova6 5G/6 SE.

P30/P30 Pro.

Mate_20/20 Pro/20X_4G/20X_5G/20_RS.

HONOR:

V40.

30/30 Pro/Pro Plus/30S.

V30/V30 Pro.

Play4 Pro.

X10_5G.

20/20Pro.

9X/9X_Pro.

Смартчасы:

Huawei Watch GT 2/2e/2 Pro.

Планшеты:

Хуавей MatePad Pro/Pro 5G.

Хонор Tablet V6.

Однако список не подтверждён официально. Он собран на основе утечек, данных из прошивок и другой информации. Кстати, часы Huawei Watch GT 2 Pro будут иметь Harmony OS из коробки.

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