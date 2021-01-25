Huawei хочет продать бренды Mate и P
Больше никаких флагманов?
США наложили на Huawei множество ограничений. Китайский гигант лишился конкурентоспособности на международном рынке смартфонов.
Это вынудило компанию избавиться от суббренда Honor. Еще два актива, согласно утечкам, готовятся к продаже.
Речь о популярных сериях Mate и P. Они тоже могут вскоре обрести независимость от Huawei. Информацию предоставили источники, ранее сообщившие о судьбе Honor.
Huawei, по словам инсайдеров, ведет переговоры с инвесторами и дистрибьюторами. Обсуждения находятся на начальном этапе.
Окончательного решения по Mate и P не принято. Более того, Huawei называет подобные слухи необоснованными. Производитель утверждает, что такого плана нет.
Источник: phonearena.com
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