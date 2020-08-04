Huawei Mate 40 и 40 Pro рассекречены

Выглядят современно.

Дизайн смартфонов Huawei Mate 40 и 40 Pro был раскрыт известным инсайдером @Onleaks. Он опубликовал реалистичные рендеры смартфонов, созданные на основе CAD-чертежей, утекших с производства Huawei.

Согласно изображениям, Huawei выполнит новые смартфоны Mate 40 и 40 Pro в стиле прошлогодних Mate 30 и флагманских P40. Смартфоны получат корпус из стекла и металла, изогнутый по краям дисплей и массивный круглый блок с камерами на задней поверхности корпуса.

Интересная особенность новых Huawei Mate 40 и 40 Pro заключается в отсутствии сенсорных кнопок для регулировки громкости. Huawei отказалась от них в пользу физических кнопок. Предполагается, что в компании посчитали свой эксперимент неудачным.

Дата выхода и цена новых Huawei Mate 40 и 40 Pro на текущий момент неизвестны. По последним данным, в основе смартфонов будет лежать новый процессор Huawei Kirin 1020. Как и все другие последние смартфоны Huawei, новые Mate 40 и 40 Pro выйдут без предустановленных сервисов Google.

Источник: Twitter.

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