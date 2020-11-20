Huawei Mate 40 Pro: характеристики, цена в России, дата выхода, камеры

Лучший камерофон на планете.

Сегодня в России стартовали продажи флагманского Huawei Mate 40 Pro — лучшего камерофона на Земле по версии бенчмарка DxOMark.

Гаджет выглядит стильно, оснащен топовой начинкой, потрясающими камерами и стоит дешевле, чем Айфон 12 Про.

Технические характеристики Huawei Mate 40 Pro

Аппаратная основа: 5-нм чипсет Kirin 9000;

Объем оперативной памяти: 8 ГБ;

Емкость накопителя: 256 ГБ;

Аккумулятор: 4400 мА*ч, быстрая зарядка на 66 Вт (что примечательно, ее кладут в комплект, не жадничают);

Дисплей: 6,76-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ (2772 на 1344 пикселей), частота обновления 90 Гц;

Габариты: 162,9 на 75,5 на 9,1 мм;

Вес: 212 г.;

Операционная система: Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 11.

Камеры Huawei Mate 40 Pro

О камерах стоит упомянуть отдельно. Тыльная камера состоит из следующих модулей:

Главный объектив: 50 Мп, f/1.9, 23 мм, 1/1.28″, 1.22µm, PDAF, оптическая стабилизация;

Перископный телевик: 12 Мп, f/3.4, 125 мм, PDAF, оптическая стабилизация, 5-кратный зум;

Сверхширокоугольный датчик: 20 Мп, f/1.8, 18 мм, PDAF;

Сенсор глубины ToF 3D.

Селфи-камера здесь 13-мегапиксельная (f/2.4).

Цены в России

Стоимость Huawei Mate 40 Pro в России составляет 89 990 рублей. У нас продается одна единственная версия — с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти. Учитывая, что в Европе за такой смартфон просят 1199 евро, нам повезло — у нас гаджет дешевле. Если вам нужен по-настоящему топовый камерофон, то вполне можно задуматься об этом девайсе.

Но стоит поторопиться. Спрос на Mate 40 Pro превышает предложение — первая партия уже раскуплена по предзаказам. А отгрузка второй назначена на 27 ноября.

Да, на текущий момент доступна только серебристая расцветка. Позже появится еще и черный вариант.

Источник: Huawei

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