Huawei Mate 50 — дата выхода, цена, характеристики
Суперфлагман.
Компания Huawei планирует выпустить смартфоны серии Mate 50 в марте 2022 года. По крайней мере, в этом уверены инсайдеры. Какими они будут? Расскажем.
И назовем примерную стоимость.
Дата выхода
Премьера ожидается в феврале или марте следующего года. Старт продаж в России состоится не раньше апреля.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 898 (флагманский чип Qualcomm), 4G-версия (5G-чипы компания закупать не может из-за санкций США)
- Дисплей: LTPO, 120 Гц (как у iPhone 13 Pro/13 Pro Max)
- ОЗУ: не менее 12 ГБ
- Флеш-памяти: до 1 ТБ
- Аккумулятор: не меньше 4500 мА*ч + быстрая зарядка мощностью 100 или 120 Вт
- Камера: очевидно, будет использована квадрокамера с главным сенсором на 108 Мп
- Селфи-камера: 16 или 32 Мп
- ОС: HarmonyOS (без сервисов Google)
Цена
Не менее 100 000 рублей. Это флагман! Топовая версия, вероятно, будет стоить в районе 140-150 тысяч.
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