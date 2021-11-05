Суперфлагман.

Компания Huawei планирует выпустить смартфоны серии Mate 50 в марте 2022 года. По крайней мере, в этом уверены инсайдеры. Какими они будут? Расскажем.

И назовем примерную стоимость.

Дата выхода

Премьера ожидается в феврале или марте следующего года. Старт продаж в России состоится не раньше апреля.

Характеристики

SoC: Snapdragon 898 (флагманский чип Qualcomm), 4G-версия (5G-чипы компания закупать не может из-за санкций США)

Дисплей: LTPO, 120 Гц (как у iPhone 13 Pro/13 Pro Max)

ОЗУ: не менее 12 ГБ

Флеш-памяти: до 1 ТБ

Аккумулятор: не меньше 4500 мА*ч + быстрая зарядка мощностью 100 или 120 Вт

Камера: очевидно, будет использована квадрокамера с главным сенсором на 108 Мп

Селфи-камера: 16 или 32 Мп

ОС: HarmonyOS (без сервисов Google)

Цена

Не менее 100 000 рублей. Это флагман! Топовая версия, вероятно, будет стоить в районе 140-150 тысяч.

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