Huawei Mate X2 Collector’s Edition — гибкий флагман Huawei за $3000

Смартфон, который стоит больше 200 000 рублей.

Компания Huawei вместе с потрясающими часами для спортсменов (бегунам на заметку) анонсировала уникальный флагманский вариант гибкого смартфона Mate X2 — Mate X2 Collector’s Edition.

Устройство получило кожаную отделку задней панели и более прочное стекло из нанокристаллов. Эксклюзивных расцветок три: красная, белая или черная. Особенно эффектно, как нам кажется, смотрится красный вариант.

Смартфон получил 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 512 ГБ. Внутри чип Kirin 9000 5G. В открытом состоянии экран гаджета 8-дюймовый. Частота обновления равна 90 Гц. Батарея устройства имеет емкость 5000 мА*ч. Предусмотрена поддержка скоростной 55-ваттной зарядки.

У гаджета камера с датчиками на 50+12+8+16 Мп.

Цена? Невероятная… $3090. Да, больше 200 тысяч рублей. Будет ли продаваться у нас? Большой вопрос. В Китае же девайс можно будет купить уже в декабре.

Да, сервисов Google нет. Работает аппарат на HarmonyOS 2, фирменной ОС от Huawei.

На какие другие Huawei стоит обратить внимание?

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