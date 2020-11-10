Huawei Mate X2: первые подробности нового складного флагмана

К концу года ждём анонс.

10 ноябре новое устройство от Huawei прошло сертификацию в китайском агентстве связи. А ранее данные о грядущем складном флагмане были найдены в сертификационном агентстве того же Китая. Вот что нам известно уже сейчас. Поехали!

Фото подтверждают ранние слухи о номере модели Mate X2. Сейчас становится ясно, что:

Построен новый флагман будет на собственном чипе Kirin 9000 5G.

Поддерживает быструю зарядку и имеет внушительный аккумулятор.

Имеет новую EMUI 11.

Поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetoth 5.2.

Имеет экран, складываемый внутрь. Как у складных устройств Samsung.

Разрешение дисплея ожидается в 2248 x 2220.

Цена на уровне модели Mate Xs – 199990 руб.

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