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Huawei Mate X2: первые подробности нового складного флагмана

10 Ноя, 2020

Huawei Mate X2: первые подробности нового складного флагмана

К концу года ждём анонс.

10 ноябре новое устройство от Huawei прошло сертификацию в китайском агентстве связи. А ранее данные о грядущем складном флагмане были найдены в сертификационном агентстве того же Китая. Вот что нам известно уже сейчас. Поехали!

Huawei Mate X2

 

Фото подтверждают ранние слухи о номере модели Mate X2. Сейчас становится ясно, что:

  • Построен новый флагман будет на собственном чипе Kirin 9000 5G.
  • Поддерживает быструю зарядку и имеет внушительный аккумулятор.
  • Имеет новую EMUI 11.
  • Поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetoth 5.2.
  • Имеет экран, складываемый внутрь. Как у складных устройств Samsung.
  • Разрешение дисплея ожидается в 2248 x 2220.
  • Цена на уровне модели Mate Xs – 199990 руб.

Huawei Mate X2

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