HUAWEI Mate40 – полный обзор

Чем он так примечателен?



22 сентября компания Huawei представила Mate40. Каковы основные фишки этого смартфона?

Первое, о чём упомянул Ю Чжэндун, топ-менеджер компании Huawei, это симметричный дизайн модели, как и для каждого поколения серии Mate. Камеры выполнены в форме «космического кольца», как назвал его Чжэндун.

Угол изогнутости дисплея составляет 88° у Huawei Mate40 Pro и Huawei Mate40 Pro+ и 68° – у Huawei Mate 40. За счёт этого создаётся ощущение того, что дисплей большой, хотя на самом деле телефон довольно компактный.

Кроме того, произошло улучшение звуковой составляющей телефона: заявлено, что по сравнению с предыдущим Mate аудиопередача лучше на 150%. Также телефон оснащён двойными стереодинамиками.

Huawei Mate40 Pro и Pro+ имеют класс защиты от влаги IP68, а Huawei Mate40 – IP53.

Mate40 имеет частоту обновления экрана 90 Гц, сканер отпечатка пальца, встроенный в экран, 6,5-дюймовый OLED-дисплей на 2376*1080 пикселей, разрешение DCI-P3 HDR.

Huawei Mate 40 Pro и Pro+ также имеют частоту обновления экрана 90 Гц, 6,76-дюймовый OLED-дисплей на 2772*1344 пикселей и также сканер отпечатка пальца, встроенный в экран, и разрешение DCI-P3 HDR.

Телефон стал тоньше по сравнению с предыдущими сериями Mate, поэтому его удобнее держать в руках. Huawei Mate40 и Mate40 Pro выполнены в цветах «мистический серебристый», «классический чёрный», «керамический белый». Кроме того, также есть версии, где задняя крышка выполнена из искусственной кожи. Эта модификация будет доступна в жёлтом и зелёном цветах. Huawei Mate40 Pro+ будет выпускаться только в белом и чёрном цветах.

Кроме того, при изготовлении данного смартфона используется технология защиты от повреждений Nano-tech Ceramic.

Mate40 Pro построены на платформе Kirin 9000, разработанной Huawei. Она основана на 5-нанометровом техпроцессе. Система содержит 15,3 млрд транзисторов, что на 30% больше, чем в A14. Максимальная тактовая частота этого чипа составляет огромные по телефонным меркам 3,13 гигагерц. Процессор восьмиядерный, видеоускоритель Mali-G78 оснащен 24 ядрами (он на 52% быстрее, чем Snapdragon 865+). Нейронный процессор в 2,4 раза быстрее, чем Snapdragon 865+. Немаловажно и низкое по сравнению с Snapdragon 865+ энергопотребление. Младшая версия Huawei Mate 40 получила чуть упрощенный процессор Kirin 9000E с ослабленным GPU и двухъядерным нейронным процессором.

И Kirin, и Kirin 9000E – наиболее мощные на данный момент однокристальные системы.

Все смартфоны получили поддержку 5G.

Ранее была разработана технология, позволяющая решить проблему старения ОС Андроида и использовать смартфон до 18 месяцев без ущерба для системы. Теперь Huawei продлевает этот срок до 36 месяцев (скорость за это время снижается на 2,5%).

Игровая графика стала гораздо лучше, чем в предыдущих моделях.

Mate40 получил батарею в 4200 mAh, а Mate40 Pro – в 4400 mAh, чего хватает на 9,7 часов непрерывной работы. Mate40 Pro оснащён зарядкой SuperCharge мощностью 66 Вт. Беспроводная зарядка была также модернизирована до мощности 50 Вт.

Huawei оснастил все смартфоны новой линейки широкоугольными камерами 50 Мп. Кроме того, телефоны имеют оптическую стабилизацию и лазерный автофокус. Вторая (кинематографическая) камера – сверхширокоугольная 20 Мп, оснащённая защитой от искажения изображения. Младшая версия довольствуется 16 Мп без автофокуса, а вот в Mate 40 Pro применили специальное стекло, которое уменьшает эффект “рыбьего глаза”.

Возможности третьего датчика с оптическим зумом различны у всех моделей. В Mate 40 это сенсор на 8 Мп с трёхкратным оптическим зумом. В Маte 40 Pro используется 12-Мп сенсор с 5-кратным зумом. Наконец, в старших версиях используется два датчика для увеличения — на 8 и 12 Мп, причем первый выполнен по перископной технологии. Он обеспечивает 10-кратный зум, а второй — трёхкратный. Возможности съёмки в ночном режиме довольно многообещающи. На смартфоне можно настроить функции Always-on Display (дисплей всегда будет включён) или же Eyes on Display (дисплей будет включаться, когда вы на него смотрите). Было также модернизировано управление жестами: помимо свайпа вверх/вниз стали доступны прокрутка направо, налево и нажатие. На смартфоне можно настроить функции Always-on Display (дисплей всегда будет включён) или же Eyes on Display (дисплей будет включаться, когда вы на него смотрите). Было также модернизировано управление жестами: помимо свайпа вверх/вниз стали доступны прокрутка направо, налево и нажатие. Еще один интересный момент – уникальная модель Porsche Design Huawei Mate40 RS. Она оснащена процессором Kirin 9000 и наиболее мощной среди всей линейки системой камер. Смартфон также оснащён инфракрасным датчиком температуры. Данная вариация доступна в белом и чёрном цветах и также с премиальным кожаным чехлом. Mate40 будет стоить €899, Mate40 Pro – €1199, Mate40 Pro+ – €1399, Porsche Desigh Huawei Mate40 RS – €2295. Цены в России пока не известны. В целом, Mate40 – довольно интересная заявка со стороны Huawei, особенно в плане камер и процессора. Насколько действительно всё круто и продуманно в новом смартфоне – увидим со временем.

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