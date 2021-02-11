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Huawei может выпустить игровую консоль, похожую на PlayStation и Xbox

11 Фев, 2021

Huawei может выпустить игровую консоль, похожую на PlayStation и Xbox

Поиграем?

В китайской социальной сети Weibo появилось интересное сообщение. Инсайдер утверждает, что Huawei готовится к анонсу собственной игровой приставки.

Планы у Huawei амбициозные. Если верить утечке, устройство будет аналогом PlayStation и Xbox.

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Случится это не скоро. Сначала гигант из Поднебесной попробует свои силы на рынке геймерских ПК. Линейка ноутбуков Huawei пополнится игровыми моделями.

Опыт создания подобных компьютеров у производителя есть. Достаточно вспомнить прошлогодний Honor Hunter, разработанный дочерней компанией Huawei.

Другой информации о консоли нет. Характеристики пока скрываются.

Источник: huaweicentral.com

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