Huawei может выпустить игровую консоль, похожую на PlayStation и Xbox
Поиграем?
В китайской социальной сети Weibo появилось интересное сообщение. Инсайдер утверждает, что Huawei готовится к анонсу собственной игровой приставки.
Планы у Huawei амбициозные. Если верить утечке, устройство будет аналогом PlayStation и Xbox.
Случится это не скоро. Сначала гигант из Поднебесной попробует свои силы на рынке геймерских ПК. Линейка ноутбуков Huawei пополнится игровыми моделями.
Опыт создания подобных компьютеров у производителя есть. Достаточно вспомнить прошлогодний Honor Hunter, разработанный дочерней компанией Huawei.
Другой информации о консоли нет. Характеристики пока скрываются.
Источник: huaweicentral.com
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