Huawei Nova 8 и Honor V40: первые подробности

Уже в декабре мы увидим их в магазинах.



Осталось совсем немного времени до входа новых Huawei Nova 8 и Honor V40. И вот что мы уже знаем про новинки. Поехали!

1. У каждой из этих моделей будет своя презентация.

2. У каждой модели будет по две модификации: Nova 8/Nova 8 Pro и V40/V40 Pro.

3. Будут OLED-экраны с вырезами под камеры. Один – у Nova 8/Honor V40 и два – у Huawei Nova 8 Pro/V40 Pro.

4. Ожидаются FullHD изогнутые дисплеи с обновлением картинки в 120 Гц.

5. Процессоры будут от Mediatek. Причём сразу 2 разных: у обычных версий – Dimensity 820, у Pro – Dimensity 1000+.

6. Быстрые проводная (до 66W) и беспроводная (до 40W) зарядки.

7. Камеры будут крутые. Основная – от Sony на 50 МП. А всего их будет по 4-ре.

Как вам такие новинки от китайского гиганта? Я пользовался когда-то Nova 1-ого поколения, хороший был смартфон.

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