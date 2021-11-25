Huawei nova 8 SE 4G: цена, дата выхода, характеристики
Недорого.
Компания Huawei представила 4G-версию смартфона Huawei nova 8 SE. Устройство получило достойные характеристики, отличную камеру, большой аккумулятор и приемлемый ценник.
Подробнее ниже.
Характеристики
- SoC: Kirin 710A
- Дисплей: 6,5 дюйма, OLED, Full HD+
- ОЗУ: 8 ГБ
- Флеш-память: 128 ГБ
- Тыльная камера: 68+8+2+2 Мп
- Селфи-камера: 16 Мп
- Аккумулятор: 3800 мА*ч + быстрая 66-ваттная зарядка
- ОС: HarmonyOS 2.0
- Толщина: 7,5 мм
- Вес: 180 г
Цена
$330. У нас? Рассчитываем на сумму до 25 000 рублей.
Дата выхода
В Китае уже. У нас? Ждем. Но то, что официально привезут, далеко не факт.
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