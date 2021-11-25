Huawei nova 8 SE 4G: цена, дата выхода, характеристики

Недорого.

Компания Huawei представила 4G-версию смартфона Huawei nova 8 SE. Устройство получило достойные характеристики, отличную камеру, большой аккумулятор и приемлемый ценник.

Подробнее ниже.

Характеристики

SoC: Kirin 710A

Дисплей: 6,5 дюйма, OLED, Full HD+

ОЗУ: 8 ГБ

Флеш-память: 128 ГБ

Тыльная камера: 68+8+2+2 Мп

Селфи-камера: 16 Мп

Аккумулятор: 3800 мА*ч + быстрая 66-ваттная зарядка

ОС: HarmonyOS 2.0

Толщина: 7,5 мм

Вес: 180 г

Цена

$330. У нас? Рассчитываем на сумму до 25 000 рублей.

Дата выхода

В Китае уже. У нас? Ждем. Но то, что официально привезут, далеко не факт.

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