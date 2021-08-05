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Huawei Nova 8 уже в России — цена, характеристики, старт продаж

5 Авг, 2021

Huawei Nova 8 уже в России — цена, характеристики, старт продаж

Возвращение Nova в РФ.

Компания Huawei привезла в Россию Nova 8. Таким образом, долгожданное возвращение серии Nova в нашу страну состоялось. В России смартфон оценивается в 40 000 рублей.

Подробнее ниже

  • Дата выхода: 10 августа стартуют предзаказы. Устройство доступно в одной расцветке. Это «розовое золото».
  • Цена: как уже говорилось выше, 40 000 рублей.
  • Процессор: Kirin 820E. В Китае, напомним, устройство базируется на Kirin 985.
  • ОС: EMUI 12 + Android 11. Сервисы Google установить по умолчанию не удастся. Потребуется AppGallery.
  • Дисплей: 6,57 дюймов, OLED, Full HD+, 90 Гц.
  • Основная камера: 64+8+2+2 Мп.
  • Селфи-камера: 32 Мп.
  • ОЗУ: 8 ГБ.
  • Накопитель: 128 ГБ.
  • Аккумулятор: 3800 мА*ч.
  • Быстрая зарядка: 66 Вт.

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