Huawei Nova 8 уже в России — цена, характеристики, старт продаж
Возвращение Nova в РФ.
Компания Huawei привезла в Россию Nova 8. Таким образом, долгожданное возвращение серии Nova в нашу страну состоялось. В России смартфон оценивается в 40 000 рублей.
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- Дата выхода: 10 августа стартуют предзаказы. Устройство доступно в одной расцветке. Это «розовое золото».
- Цена: как уже говорилось выше, 40 000 рублей.
- Процессор: Kirin 820E. В Китае, напомним, устройство базируется на Kirin 985.
- ОС: EMUI 12 + Android 11. Сервисы Google установить по умолчанию не удастся. Потребуется AppGallery.
- Дисплей: 6,57 дюймов, OLED, Full HD+, 90 Гц.
- Основная камера: 64+8+2+2 Мп.
- Селфи-камера: 32 Мп.
- ОЗУ: 8 ГБ.
- Накопитель: 128 ГБ.
- Аккумулятор: 3800 мА*ч.
- Быстрая зарядка: 66 Вт.
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