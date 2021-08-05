Huawei Nova 8 уже в России — цена, характеристики, старт продаж

Возвращение Nova в РФ.

Компания Huawei привезла в Россию Nova 8. Таким образом, долгожданное возвращение серии Nova в нашу страну состоялось. В России смартфон оценивается в 40 000 рублей.

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Дата выхода : 10 августа стартуют предзаказы. Устройство доступно в одной расцветке. Это «розовое золото».

: 10 августа стартуют предзаказы. Устройство доступно в одной расцветке. Это «розовое золото». Цена : как уже говорилось выше, 40 000 рублей.

: как уже говорилось выше, 40 000 рублей. Процессор : Kirin 820E. В Китае, напомним, устройство базируется на Kirin 985.

: Kirin 820E. В Китае, напомним, устройство базируется на Kirin 985. ОС : EMUI 12 + Android 11. Сервисы Google установить по умолчанию не удастся. Потребуется AppGallery.

: EMUI 12 + Android 11. Сервисы Google установить по умолчанию не удастся. Потребуется AppGallery. Дисплей : 6,57 дюймов, OLED, Full HD+, 90 Гц.

: 6,57 дюймов, OLED, Full HD+, 90 Гц. Основная камера : 64+8+2+2 Мп.

: 64+8+2+2 Мп. Селфи-камера : 32 Мп.

: 32 Мп. ОЗУ : 8 ГБ.

: 8 ГБ. Накопитель : 128 ГБ.

: 128 ГБ. Аккумулятор : 3800 мА*ч.

: 3800 мА*ч. Быстрая зарядка : 66 Вт.

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