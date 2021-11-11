Huawei nova 9 с закругленным OLED-дисплеем на 120 Гц, быстрой зарядкой на 66 Вт и камерой со стабилизацией
Классный!
Huawei nova 9 вам ничего не напоминает? Да, точно! Это же брат-близнец HONOR 50. Внешне устройства почти не отличить. А вот в технических параметрах разница есть. Как и в цене.
Расскажем об устройстве подробнее. Назовем главные плюсы гаджета:
- Классный 6,57-дюймовый OLED экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. Частота дискретизации 300 Гц. Цветов 1,07 млрд. Цветовой охват P3 и HDR10.
- Камера с главным сенсором на 50 Мп. Как так? У HONOR 50 же 108 Мп. Ну вот так, тут меньше. Зато есть стабилизация (не оптическая, а программная, на уровне AI, но все же), у HONOR 50 ее нет. Поэтому снимает устройство точно не хуже. Да, другие датчики тут на 8 (ширик), 2 (ToF) и 2 (макро) Мп (как и у аналога от HONOR).
- Отличная селфи-камера на 32 Мп. Ночной режим и 4K-видео!
- Быстрая зарядка мощностью 66 Вт. Батарея же на 4300 мА*ч. Время зарядки до 60% составляет 18 минут! До 100% — 38 минут.
Как ставить приложения на Huawei nova 9
Сервисов Google у Huawei nova 9 нет. У HONOR 50 есть. И вот это уже важно. Что делать? Воспользоваться одним из трех магазинов ниже:
- 1. AppGallery — это фирменный магазин Huawei.
- 2. Petal Search — официальный метод от производителя для поиска и установки ПО.
- 3. Gspace — а это инструмент для запуска приложений, которые официально не работают со смартфонами Huawei.
Каков объем ОЗУ? 8 ГБ. Флеш-памяти тут 128 ГБ.
Толщина смартфона всего 7,77 мм (счастливое число). Весит он 175 г.
Где купить Huawei nova 9
Смартфон официально продается в России. Вот ссылка:
Huawei nova 9 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти: 39 999 рублей
Важно! Те, кто сделают предзаказ с 8 по 25 ноября в подарок дадут крутейшие беспроводные наушники Huawei FreeBuds Pro. Отдельно такие стоят почти 15 тысяч рублей! Спешите.
Первые поставки смартфонов клиентам запланированы на 20 ноября.
К слову, напомним цены на HONOR 50:
- Базовый HONOR 50 с 6/128 ГБ — 34 990 рублей.
- Базовый HONOR 50 с 8/128 ГБ — 39 990 рублей.
- Базовый HONOR 50 с 8/256 ГБ — 44 990 рублей.
Да, в одинаковой конфигурации ОЗУ/накопителя все то же самое.
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