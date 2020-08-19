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Huawei обновит смартфоны в обход запрета Google

19 Авг, 2020

Huawei обновит смартфоны в обход запрета Google

Все для пользователей.

Владельцы смартфонов Huawei и Honor продолжат получать важные обновления Android, несмотря на запрет на сотрудничество Huawei с американскими компаниями. Об этом сообщили представители российской службы поддержки Huawei.

В компании отметили, что обновления Android будут стабильно получать все владельцы смартфонов Huawei и Honor. Обновления будут приходить вне зависимости, есть ли на устройстве Google Play и другие установленные сервисы Google или нет.

У пользователей не возникнет проблем с использованием смартфонов, подчеркнули в Huawei. Китайская компания намерена и в дальнейшем активно поддерживать своих клиентов, оперативно предоставляя им все необходимые обновления Android.

Также в Huawei заявили, что производство устройств компании не пострадает от запрета на сотрудничество с американскими компаниями. В частности, выпуск новых моделей смарт-часов и других носимых устройств будет происходить по ранее запланированному графику.

Известно, что Huawei будет самостоятельно брать обновления Android с официального сайта Google и рассылать их пользователям своих смартфонов. Это будет возможно, поскольку операционная система Android базируется на открытом коде.

Источник: Ъ.

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