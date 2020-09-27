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Huawei P smart 2021 выходит уже в 2020

27 Сен, 2020

Huawei P smart 2021 выходит уже в 2020

Компания представляет обновленную версию бюджетника.

Компания Huawei представила новую версию бюджетника P Smart 2021, с операционной системой Android 10 c фирменной надстройкой EMUI 10.1.

Смартфон обладает достаточно большим 6,67-дюймовым дисплеем формата Full HD+  разрешением 2400*1080 пикселей.

Huawei P smart 2021

В смартфон встроена 8-мегапиксельная фронтальная камера и четверная основная камера с основным модулем в 48 мП, широкоугольным модулем, портретным модулем и макромодулем.

Сердцем смартфона стал 8-ядерный процессор Kirin 710 A. Заявленный объем памяти – 128 Гб и 4 Гб оперативной памяти.

Смартфон снабжен аккумулятором в  5000 мА и поддерживает 22,5 –ваттную зарядку. Новинка поступит в продажу в октябре нынешнего  года по цене 229 евро.

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