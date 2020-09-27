Huawei P smart 2021 выходит уже в 2020
Компания представляет обновленную версию бюджетника.
Компания Huawei представила новую версию бюджетника P Smart 2021, с операционной системой Android 10 c фирменной надстройкой EMUI 10.1.
Смартфон обладает достаточно большим 6,67-дюймовым дисплеем формата Full HD+ разрешением 2400*1080 пикселей.
В смартфон встроена 8-мегапиксельная фронтальная камера и четверная основная камера с основным модулем в 48 мП, широкоугольным модулем, портретным модулем и макромодулем.
Сердцем смартфона стал 8-ядерный процессор Kirin 710 A. Заявленный объем памяти – 128 Гб и 4 Гб оперативной памяти.
Смартфон снабжен аккумулятором в 5000 мА и поддерживает 22,5 –ваттную зарядку. Новинка поступит в продажу в октябре нынешнего года по цене 229 евро.
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