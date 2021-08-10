Huawei P40 Pro и правда снимает рыб в море и океане — но есть нюансы

История из жизни.

Наш знакомый приобрел Huawei P40 Pro (один из лучших камерофонов на рынке) и отправился в отпуск на Черное море. Он знал, что P40 Pro водонепроницаемый (IP68) и способен снимать под водой. Правда, сама Huawei рекомендует использовать для этого специальный чехол. Но чехла у нашего товарища не было. А снимать хотелось. Поэтому он полез в воду со смартфоном и начал фотографировать подводный мир (не особенно богатый, надо признать, в нашем то Черном море у берега).

Смотрим:

Смартфон утонул, погиб, сломался? Вовсе нет.

Он продолжил работать. Весь отпуск знакомый снимал подводный мир. А после он служил товарищу верой и правдой более года. Однако однажды при очередной такой съемке в море девайс потух.

Что сказали в сервисе? Как и ожидалось, заявили, что устройство не предназначено для купаний без чехла и сломалось именно поэтому. Почему работал раньше? Потому что был новым, а сейчас пластик постарел, клей расклеился, резинки перестали быть упругими, то тут, то там появились микродырочки и прочее, прочее. В общем, со временем герметичность улетучилась. Это нормально, так происходит.

К слову, наш товарищ допустил грубейшую ошибку. Он решил просушить гаджет сам. Нет, в этом нет проблем. Но сделал он это неправильно. После того, как гаджет не включился, он разобрал его, посушил феном, но ждать 2-3 дня в открытом виде (столько советуют для 100% просушки) терпения не имел. Собрал, включил. И всё на этом. Смартфон умер раз и навсегда.

Ну а в сервисе ему выкатили такой счет. Картинка кликабельна (можете изучить счет в подробностях на большом фото).

Проще новый купить.

Вывод? Покупая защищенный от воды смартфон, следуйте рекомендациям производителя. Требуется чехол? Надевайте! А лучше вообще в соленую воду с дорогим девайсом не лезьте. Купить соответствующую спец. камеру. Она дешевле.

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