Huawei P50 и P50 Pro: характеристики, дата выхода и цены в России

Изумительные смартфоны.

Эксперты уверены, что уже весной китайский техногигант Huawei представит смартфоны Huawei P50, Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pro+. Мы ждем от этих гаджетов мощную начинку, крутые камеры и дисплеи, а также емкие аккумуляторы и сверхскоростную зарядку.

Какими они будут?

Характеристики серии Huawei P50

Дисплеи : ожидается, что P50, P50 Pro и P50 Pro+ оснастят 6,1-, 6,6- и 6,8-дюймовыми экранами соответственно;

: ожидается, что P50, P50 Pro и P50 Pro+ оснастят 6,1-, 6,6- и 6,8-дюймовыми экранами соответственно; SoC : Kirin 9000;

: Kirin 9000; Аккумулятор : емкость аккумуляторов не раскрывается, но зато типстеры пишут о мощности скоростной зарядки. Серия P50 может получить сверхбыстрые адаптеры на совершенно безумные 135 Вт. С ними девайсы можно будет зарядить от 0 до 100% буквально за 10-15 минут!

: емкость аккумуляторов не раскрывается, но зато типстеры пишут о мощности скоростной зарядки. Серия P50 может получить сверхбыстрые адаптеры на совершенно безумные 135 Вт. С ними девайсы можно будет зарядить от 0 до 100% буквально за 10-15 минут! ОЗУ : 8 или 12 ГБ;

: 8 или 12 ГБ; Флэш-память : 128, 256 или 512 ГБ;

: 128, 256 или 512 ГБ; Камеры : характеристики не раскрываются, но мы уверены, что камеры у всех P50 будут топовыми, как и у предшественников;

: характеристики не раскрываются, но мы уверены, что камеры у всех P50 будут топовыми, как и у предшественников; Поддержка 5G (но нам все равно, у нас 5G не работает).

Цена Huawei P50, P50 Pro, P50 Pro+

Мы ждем, что за простой Huawei P50 у нас попросят порядка 50 000 рублей. P50 Pro оценят, вероятно, в 60 000 рублей. А топовый P50 Pro+ обойдется примерно в 70 000 рублей.

Дата выхода

Смартфоны представят весной. Ждем старта продаж на территории России примерно в апреле или мае.

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