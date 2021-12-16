Huawei P50 Pocket — дата выхода, характеристики, цена
Гибкий флагман Huawei.
Авторитетный инсайдер Ice Universe показал, как выглядит топовый смартфон с гибким дисплеем от Huawei. Называется новинка P50 Pocket. Ранее он был известен под кодовым обозначением Huawei Mate V. Это раскладушка по типу Galaxy Z Flip 3 от Samsung.
Каким будет смартфон?
Характеристики
- Дисплей: параметры экрана не раскрываются, но по фото видно, что складки между двумя частями в развернутом виде нет. Да, как и у OPPO Find N. Грядет новое поколение смартфонов с гибкими экранами. У Samsung таких смартфонов пока нет
- Чипсет: Snapdragon 888 4G (5G из-за санкций быть не может)
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ
- Флеш-память: 256 или 512 ГБ
- Аккумулятор: не менее 4000 мА*ч
- Быстрая зарядка: от 50 Вт
- Камера: тройная со светодиодной вспышкой, наверняка топовая, это ведь Huawei
- ОС: актуальная версия HarmonyOS
Дата выхода
Премьеру ждут уже 23 декабря.
Цена
У нас около 70 или 80 тысяч рублей. Если привезут.
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