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Huawei P50 Pocket — дата выхода, характеристики, цена

16 Дек, 2021

Huawei P50 Pocket — дата выхода, характеристики, цена

Гибкий флагман Huawei.

Авторитетный инсайдер Ice Universe показал, как выглядит топовый смартфон с гибким дисплеем от Huawei. Называется новинка P50 Pocket. Ранее он был известен под кодовым обозначением Huawei Mate V. Это раскладушка по типу Galaxy Z Flip 3 от Samsung.

Каким будет смартфон?

Характеристики

  • Дисплей: параметры экрана не раскрываются, но по фото видно, что складки между двумя частями в развернутом виде нет. Да, как и у OPPO Find N. Грядет новое поколение смартфонов с гибкими экранами. У Samsung таких смартфонов пока нет
  • Чипсет: Snapdragon 888 4G (5G из-за санкций быть не может)
  • ОЗУ: 8 или 12 ГБ
  • Флеш-память: 256 или 512 ГБ
  • Аккумулятор: не менее 4000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: от 50 Вт
  • Камера: тройная со светодиодной вспышкой, наверняка топовая, это ведь Huawei
  • ОС: актуальная версия HarmonyOS

Дата выхода

Премьеру ждут уже 23 декабря.

Цена

У нас около 70 или 80 тысяч рублей. Если привезут.

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