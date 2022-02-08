HUAWEI P50 Pocket уже в России и стоит 130 тысяч рублей
Не P50 Pro единым!
HUAWEI привезла в РФ не только самый лучший на планете камерофон, но и модель с гибким дисплеем. Речь идет о P50 Pocket. И стоит он у нас, что приятно, столько же, сколько в Китае. А именно 130 тысяч рублей.
Предлагается одна версия, с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем 512 ГБ.
Устройство получило крепкий шарнир, который позволит без проблем открывать и закрывать смартфон тысячи и тысячи раз, годами!
Толщина девайса составляет 0,72 см в открытом варианте и всего 1,52 см в закрытом. Какой дисплей? 120-герцовый 6,9-дюймовый и с разрешением 2790 на 1188 пикселей. Камера тут на 40+13+32 Мп.
Внутри большой аккумулятор на 4000 мА*ч с 40-ваттной зарядкой. Базируется новинка на Snapdragon 888 4G.
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