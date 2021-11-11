Huawei P50 Pro — как купить в России
Поможем, расскажем.
Huawei P50 Pro потрясающий смартфон. Да, у него нет сервисов Google, это большая беда. Но зато это лучший камерофон на планете Земля. По версии DxOMark (да, с репутацией у них не очень, но другого аналогичного по значимости бенчмарка у нас нет, ничего не поделаешь). Впрочем, пользователи от устройства также в восторге. Но официально Huawei P50 Pro у нас пока не продается. Что делать? Как что? Бегом на Али!
Там вы без проблем сможете приобрести сей флагманский девайс.
Купить Huawei P50 Pro в России
Huawei P50 Pro: от 88 до 102 тысяч
Чем хороша камера гаджета?
- Невероятная детализация и днем, и ночью.
- HDR буквально творит чудеса.
- Филигранная работа автофокуса.
- Идеальная оптическая стабилизация. Айфонам и не снилось.
- Зум это нечто. 3,5-кратный оптический, но гибридный/цифровой изумительны. Хоть Луну снимай.
- Грандиозный режим ночной съемки. ночной режим
- Небольшой уровень шума во всех условиях.
- Максимально естественный баланс белого.
- Идеальная экспозиция на фото и видео.
А вот характеристики камеры:
- Главный сенсор тыльной камеры: 50 Мп, f/1.8, оптическая стабилизация, фокус 23 мм.
- Сверхширик: 13 Мп, f/2.2, фокус 13 мм.
- Перископ: 64 Мп, 3,5-кратный оптический зум, гибридный зум — 100х, цифровой — 200х.
- Черно-белая камера: 40 Мп, f/1.6, фокус 26 мм
С параметрами самого смартфона вы можете ознакомиться в нашем материале о смартфоне. Напомним главное:
- Чип: Snapdragon 888 4G
- Экран: 6,6 дюймов, OLED, 120 Гц, 2700 на 1225 пикселей
- Оперативная память: 8 или 12 ГБ
- Флеш-память: 128, 256 или 512 ГБ
- Батарея: 4360 мА*ч
- Скоростная зарядка: 66 Вт
- Защита от воды и пыли: IP68
- Операционная система: HarmonyOS 2.0 (без сервисов Google)
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