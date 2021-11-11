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Huawei P50 Pro — как купить в России

11 Ноя, 2021

Huawei P50 Pro — как купить в России

Поможем, расскажем.

Huawei P50 Pro потрясающий смартфон. Да, у него нет сервисов Google, это большая беда. Но зато это лучший камерофон на планете Земля. По версии DxOMark (да, с репутацией у них не очень, но другого аналогичного по значимости бенчмарка у нас нет, ничего не поделаешь). Впрочем, пользователи от устройства также в восторге. Но официально Huawei P50 Pro у нас пока не продается. Что делать? Как что? Бегом на Али!

Там вы без проблем сможете приобрести сей флагманский девайс.

Купить Huawei P50 Pro в России

Huawei P50 Pro: от 88 до 102 тысяч

Чем хороша камера гаджета?

  • Невероятная детализация и днем, и ночью.
  • HDR буквально творит чудеса.
  • Филигранная работа автофокуса.
  • Идеальная оптическая стабилизация. Айфонам и не снилось.
  • Зум это нечто. 3,5-кратный оптический, но гибридный/цифровой изумительны. Хоть Луну снимай.
  • Грандиозный режим ночной съемки. ночной режим
  • Небольшой уровень шума во всех условиях.
  • Максимально естественный баланс белого.
  • Идеальная экспозиция на фото и видео.

А вот характеристики камеры:

  • Главный сенсор тыльной камеры: 50 Мп, f/1.8, оптическая стабилизация, фокус 23 мм.
  • Сверхширик: 13 Мп, f/2.2, фокус 13 мм.
  • Перископ: 64 Мп, 3,5-кратный оптический зум, гибридный зум — 100х, цифровой — 200х.
  • Черно-белая камера: 40 Мп, f/1.6, фокус 26 мм

С параметрами самого смартфона вы можете ознакомиться в нашем материале о смартфоне. Напомним главное:

  • Чип: Snapdragon 888 4G
  • Экран: 6,6 дюймов, OLED, 120 Гц, 2700 на 1225 пикселей
  • Оперативная память: 8 или 12 ГБ
  • Флеш-память: 128, 256 или 512 ГБ
  • Батарея: 4360 мА*ч
  • Скоростная зарядка: 66 Вт
  • Защита от воды и пыли: IP68
  • Операционная система: HarmonyOS 2.0 (без сервисов Google)

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