Huawei P50 Pro — как купить в России

Поможем, расскажем.

Huawei P50 Pro потрясающий смартфон. Да, у него нет сервисов Google, это большая беда. Но зато это лучший камерофон на планете Земля. По версии DxOMark (да, с репутацией у них не очень, но другого аналогичного по значимости бенчмарка у нас нет, ничего не поделаешь). Впрочем, пользователи от устройства также в восторге. Но официально Huawei P50 Pro у нас пока не продается. Что делать? Как что? Бегом на Али!

Там вы без проблем сможете приобрести сей флагманский девайс.

Купить Huawei P50 Pro в России

Huawei P50 Pro : от 88 до 102 тысяч

Чем хороша камера гаджета?

Невероятная детализация и днем, и ночью.

HDR буквально творит чудеса.

Филигранная работа автофокуса.

Идеальная оптическая стабилизация. Айфонам и не снилось.

Зум это нечто. 3,5-кратный оптический, но гибридный/цифровой изумительны. Хоть Луну снимай.

Грандиозный режим ночной съемки. ночной режим

Небольшой уровень шума во всех условиях.

Максимально естественный баланс белого.

Идеальная экспозиция на фото и видео.

А вот характеристики камеры:

Главный сенсор тыльной камеры : 50 Мп, f/1.8, оптическая стабилизация, фокус 23 мм.

: 50 Мп, f/1.8, оптическая стабилизация, фокус 23 мм. Сверхширик : 13 Мп, f/2.2, фокус 13 мм.

: 13 Мп, f/2.2, фокус 13 мм. Перископ : 64 Мп, 3,5-кратный оптический зум, гибридный зум — 100х, цифровой — 200х.

: 64 Мп, 3,5-кратный оптический зум, гибридный зум — 100х, цифровой — 200х. Черно-белая камера: 40 Мп, f/1.6, фокус 26 мм

С параметрами самого смартфона вы можете ознакомиться в нашем материале о смартфоне. Напомним главное:

Чип: Snapdragon 888 4G

Экран: 6,6 дюймов, OLED, 120 Гц, 2700 на 1225 пикселей

Оперативная память: 8 или 12 ГБ

Флеш-память: 128, 256 или 512 ГБ

Батарея: 4360 мА*ч

Скоростная зарядка: 66 Вт

Защита от воды и пыли: IP68

Операционная система: HarmonyOS 2.0 (без сервисов Google)

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