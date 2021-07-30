Huawei P50 Pro — лучший камерофон в мире
DxOMark в восторге.
Эксперты DxOMark уже успели протестировать Huawei P50 Pro и вынести свой вердикт. Он следующий — флагманская новинка от Huawei является лучшим камерофоном на планете. Даже круче, чем Xiaomi Mi 11 Ultra. Рейтинг — 144 балла. Более того, селфи-камера устройства также топовая, у нее тоже первое место на текущий момент.
Что исключительного в камере? Тезисно:
- Невероятная детализация при всех условиях съемки.
- Расширенный динамический диапазон творит чудеса.
- Идеальная работа автофокуса и оптический стабилизации.
- Зум невероятный. Да, 3,5-кратный оптический, но гибридный и цифровой тут почти столь же хороши, что и оптический. Хоть Луну снимай.
- Потрясающий ночной режим.
- Низкий уровень шума при съемке на все камеры.
- Естественный баланс белого.
- Идеальная экспозиция (это касается как фото, так и видео).
А недостатки? Незначительные, их можно исправить с помощь апдейта прошивки. В общем, идеальный камерофон. Напомним, что основная камера имеет следующие характеристики:
- Главный датчик: 50 Мп, диафрагма f/1.8, оптическая стабилизация изображения, фокусное расстояние 23 мм
- Ультраширокоугольная камера: 13 Мп, диафрагма f/2.2, фокусное расстояние 13 мм
- Перископный модуль: 64 Мп, 3,5-кратный оптический зум, гибридный зум — 100х, цифровой — 200х.
- Черно-белая камера: 40 Мп, диафрагма f/1.6, фокусное расстояние 26 мм
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