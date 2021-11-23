Huawei предложила 100% скидку на все свои смартфоны в США в честь «Черной пятницы»
Как так?
Компания Huawei предложила 100% скидку на все свои смартфоны, которые продаются в США. Сообщение было оставлено в официальном твиттере. Пользователи тут же начали обсуждать предложение и делать репосты. Дошло до того, что производителю пришлось оправдываться.
Оказалось, что это просто не слишком удачная шутка.
Дело в том, что в США Huawei не имеет права продавать свою продукцию из-за санкций. Так что твит по сути оказался ни о чем. 100% официально продаваемых устройств на территории США — равно 0%.
Впрочем, после снятия санкций (если такое вообще случится) Huawei с радостью вернется в США.
Полезное и интересное:
- Huawei Mate X2 Collector’s Edition — гибкий флагман Huawei за $3000
- Huawei nova 9 с закругленным OLED-дисплеем на 120 Гц, быстрой зарядкой на 66 Вт и камерой со стабилизацией
- Huawei P50 Pro — как купить в России
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.