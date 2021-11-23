Huawei предложила 100% скидку на все свои смартфоны в США в честь «Черной пятницы»

Как так?

Компания Huawei предложила 100% скидку на все свои смартфоны, которые продаются в США. Сообщение было оставлено в официальном твиттере. Пользователи тут же начали обсуждать предложение и делать репосты. Дошло до того, что производителю пришлось оправдываться.

Оказалось, что это просто не слишком удачная шутка.

Дело в том, что в США Huawei не имеет права продавать свою продукцию из-за санкций. Так что твит по сути оказался ни о чем. 100% официально продаваемых устройств на территории США — равно 0%.

Впрочем, после снятия санкций (если такое вообще случится) Huawei с радостью вернется в США.

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