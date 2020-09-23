Huawei представляет банковские карты
Бесплатное обслуживание в течение года
Ещё в апреле на презентации Huawei p40 компания анонсировала выпуск собственной кредитной карты Huawei Card.
Теперь у них есть не только аналог App Store – App Gallery, но и своя платёжная система.
Карта, естественно, выпущена и в цифровом и в физическом форматах.
Подать заявку на получение карты пользователи могут прямо в системном кошельке Huawei Pay.
Когда и на какие страны компания планирует выходить с новой Huawei Card ещё не известно.
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