Huawei представляет банковские карты

Бесплатное обслуживание в течение года

Ещё в апреле на презентации Huawei p40 компания анонсировала выпуск собственной кредитной карты Huawei Card.

Теперь у них есть не только аналог App Store – App Gallery, но и своя платёжная система.

Карта, естественно, выпущена и в цифровом и в физическом форматах.

Подать заявку на получение карты пользователи могут прямо в системном кошельке Huawei Pay.

Когда и на какие страны компания планирует выходить с новой Huawei Card ещё не известно.

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