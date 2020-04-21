Huawei выдала фото на дорогущую «зеркалку» за снимок на свой смартфон. Опять

И назвала это ошибкой.

Компания Huawei вновь оказалась в центре скандала, связанного с фотографиями. Huawei пыталась выдать снимок на цифровой зеркальный фотоаппарат Nikon D850 стоимостью 3000 долларов (около 230 тысяч рублей) за снимок на один из своих смартфонов.

Huawei уличил в обмане пользователь соцсети Weibo под ником Jamie-hua. Он просматривал снимки компании, опубликованные в соцсети в качестве демонстрации фотографических возможностей своих смартфонов. Одна из фотографий показалась пользователю сильно знакомой. Он выполнил поиск по фото и обнаружил снимок на платформе 500px.

В описании фотографии было указано, что она снята с помощью камеры Nikon. Это подтвердили и данные EXIF, которые можно посмотреть в свойствах изображения.

Huawei извинилась за ошибку, объяснив ее тем, что один из редакторов компании «ошибочно пометил» изображения, как «сделанные смартфонами Huawei». Также в Huawei поблагодарили бдительного пользователя за то, что он обратил внимание компании на ошибку.

Huawei не первый раз попадает в скандал, связанный с выдачей чужих фото за сделанные на смартфоны компании. В прошлом году компания рекламировала фотографические возможности смартфонов из линейки Huawei P30, демонстрируя снимки, созданные на дорогостоящие зеркальные фотоаппараты.

Источник: Weibo.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)