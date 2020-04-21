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Huawei выдала фото на дорогущую «зеркалку» за снимок на свой смартфон. Опять

21 Апр, 2020

Huawei выдала фото на дорогущую «зеркалку» за снимок на свой смартфон. Опять

И назвала это ошибкой.

Компания Huawei вновь оказалась в центре скандала, связанного с фотографиями. Huawei пыталась выдать снимок на цифровой зеркальный фотоаппарат Nikon D850 стоимостью 3000 долларов (около 230 тысяч рублей) за снимок на один из своих смартфонов.

Huawei уличил в обмане пользователь соцсети Weibo под ником Jamie-hua. Он просматривал снимки компании, опубликованные в соцсети в качестве демонстрации фотографических возможностей своих смартфонов. Одна из фотографий показалась пользователю сильно знакомой. Он выполнил поиск по фото и обнаружил снимок на платформе 500px.

В описании фотографии было указано, что она снята с помощью камеры Nikon. Это подтвердили и данные EXIF, которые можно посмотреть в свойствах изображения.

Huawei извинилась за ошибку, объяснив ее тем, что один из редакторов компании «ошибочно пометил» изображения, как «сделанные смартфонами Huawei». Также в Huawei поблагодарили бдительного пользователя за то, что он обратил внимание компании на ошибку.

Huawei выдала фото на дорогущую «зеркалку» за снимки на свой смартфон. Опять

Тот самый снимок

Huawei не первый раз попадает в скандал, связанный с выдачей чужих фото за сделанные на смартфоны компании. В прошлом году компания рекламировала фотографические возможности смартфонов из линейки Huawei P30, демонстрируя снимки, созданные на дорогостоящие зеркальные фотоаппараты.

Источник: Weibo.

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