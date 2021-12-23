Huawei Watch D — первые смарт-часы с функцией измерения давления

Крутая новинка от Huawei.

Китайский техногигант Huawei анонсировала уникальные умные часы Huawei Watch D. В чем же их уникальность? А в том, что они получили встроенный тонометр для измерения давления. Раньше такой фишки не было нигде!

Более того, смарт-часам выдан сертификат от управления по надзору за медикаментами Поднебесной. То есть, Watch D официально являются медицинским прибором!

Как происходит измерение давления? С помощью особых ремешком с манжеткой (как в обычных аппаратах для измерения давления, только в разы меньшего размера). Точность: ±3 мм ртутного столба. Как у любого тонометра на батарейках. Невероятно.

В остальном же это традиционные умные часы с 1,64-дюймовым AMOLED-дисплеем, батареей на 451 мА*ч, функцией ЧСС, ЭКГ, датчиком SpO2, защитой от воды и пыли в соответствии со стандартом IP68 и более чем 70 спортивными режимами.

Цена? $470. Сроки появления за пределами Китая не названы.

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