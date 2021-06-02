И для игр, и для работы — универсальные ноутбуки Asus ROG Strix G15 и G17 Advantage Edition

Изумительные лэптопы.

Легендарная Asus показала лэптопы с 15,6- и 17,3-дюймовыми экранами на базе флагманского процессор AMD Ryzen 5900HX и с могучим графическим адаптером Radeon RX 6800M (также от AMD) внутри. Это идеальные лэптопы как для геймеров, так и для тех, кому нужен мощный ноутбук для работы. Речь идет о моделях геймерской серии ROG Strix, лэптопах ROG Strix G15 и G17 Advantage Edition. Это мощные, стильные машины, с емкими батареями и продвинутой системой охлаждения.

Подробнее ниже.

Экран может быть как Full HD (1920 на 1080 пикселей) и высочайшей частотой обновления до 300 Гц (киберспортсмены будут счастливы), так и с WQHD (2560 на 1440 пикселей) и частотой обновления до 165 Гц (тем, кому сверхвысокая частота ни к чему). Графический ускоритель Radeon RX 6800M поколения RDNA 2 позволяет играть даже в самые современные и требовательные проекты при высоких настройках графики. Например, в тот же Cyberpunk 2077.

А что с накопителем? Максимальный объем твердотельного SSD формата NVMe равен 1 ТБ. Но можно установить и второй такой же в слот M.2. Оперативной памяти может быть до 32 ГБ. Хватит для любых современных шутеров, RPG, экшн-адвенчур и прочих, прочих. Ну а запас прочности? Лет 5 точно не будете переживать! Все будет буквально летать.

Для охлаждения используется жидкий металл (привет Т-1000), внутри находятся испарительные камеры, которые охлаждают одновременно процессор, видеокарту, а также 16-фазную систему питания.

Ну а дизайн? Смотрите на фото! Стильный, геймерский.

Даже упаковка тут невероятная.

Да, из приятного. Ноутбуки сразу продаются с предустановленной Windows 10 Pro.

А что с портами? Их множество:

Три порта USB 3.2 Type-A.

Один порт USB 3.2 Type-C.

Один LAN RJ-45.

Один HDMI 2.0b (можно подключить к ТВ).

Один «джек» для проводных наушников или микрофона.

Один разъем питания.

Батарея? 90 Вт*ч. Еще и с быстрой зарядкой!

А размеры и вес?

354,9 на 259,9 на 22,69, 2,4 килограмма (15,6 дюймовая модель).

395 на 282,1 x 23,4, 3 килограмма (17,3-дюймоввая версия).

Цены назовут позже. Но дешево не будет.

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