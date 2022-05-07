iCloud Drive поглотил «Документы и данные iCloud»
Произошло это в начале мая 2022.
Даже в 2022 не все владельцы Айфонов знают о том, что на устройствах Apple есть сервис iCloud Drive, позволяющий обмениваться файлами, фотографиями и тд путем предоставления доступа. Этот сервис должен быть включен в настройках Apple-девайса, если хотите им пользоваться. iCloud Drive работает на многих яблочных устройствах — на Айфонах, Айпэдах, компьютерах на базе macOS и даже с компьютера Windows можно получит доступ к iCloud Drive через сайт iCloud.com.
На самом деле раньше этот сервис назывался «Документы и данные iCloud» и лишь с мая 2022 Apple объединила его с облачным сервисом iCloud Drive, о чем сообщила на своем официальном сайте. У всех пользователей «Документы и данные iCloud» учетная запись автоматически будет перенесена в iCloud Drive, но для этого у вас должен быть активирован iCloud Drive в настройках Айфона.
Как включить iCloud Drive на Айфоне
- Заходим в «Настройки» Айфона.
- Вверху щелкаем на имя пользователя, под которым написано «Apple ID, iCloud, контент и покупки».
- Открываем «iCloud».
- Находим «iCloud Drive» и переводим слайдер в правое положение.
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