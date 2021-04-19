Идеальная зарядка для iPhone. Представлен самый маленький в мире адаптер на 30 Вт

Весит 42 грамма.

Не нравится стандартный 5-ваттный блок питания Apple? Обратите внимание на интересную альтернативу.

Новинка называется AOHi Magcube 30W. Аксессуар гарантирует зарядку мощностью 30 Вт. При этом – устройство невероятно миниатюрное.

42-граммовое изделие заключено в корпус размером 28 х 28 х 32 мм. Легко помещается в кармане.

Заявлена совместимость с iPhone 12. AOHi Magcube 30W заряжает флагман на 20 Вт. Прочие гаджеты тоже поддерживаются: фитнес-браслеты, умные часы, наушники и многое другое.

Не будет проблем с протоколами Apple 2.4, BC 1.2, PPS, Power Delivery 2, а также Quick Charge 4.0+, 3.0 и 2.0.

AOHi Magcube 30W оснащен портом USB-C. Есть светодиодный индикатор, отображающий режим работы.

Просят за чудо техники $30. Доступен комплект с кабелем USB-C/Lightning из коробки.

Источник: gizmochina.com

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