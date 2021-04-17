Идеально: такая watchOS 8 вам точно понравится

Лучшая прошивка для Apple Watch.

Умные часы Apple прекрасны. Но даже они несовершенны. Особенно это касается операционной системы.

Какой будет следующая версия watchOS? Официально ничего неизвестно. Однако никто не запрещает фантазировать.

Дизайнеры издания 9to5Mac опубликовали классный концепт watchOS 8. В нем показаны самые желанные нововведения.

Приложение “Здоровье”.

Солнечные и астрономические приложения.

Виджеты в Центре управления.

Герои популярных ТВ-шоу и цитаты на циферблатах.

Виджет батареи.

Приложение для пеших прогулок.

Обновленный пульт дистанционного управления.

Новый порядок отображения приложений.

Режим тусклого дисплея.

Красный циферблат (Product) Red.

Источник: 9to5mac.com

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