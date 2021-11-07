Идеальные аксессуары для смартфонов на Алиэкспресс от UGREEN
Не пожалеете.
Нужно идеальное зарядное устройство с поддержкой скоростной зарядки? Или, например, подставка для смартфона? Быть может, вы хотите купить пауэрбанк на много-много мА*ч для своего айфона? У UGREEN все это есть. И сейчас самое время покупать! Ведь 11 числа на Алиэкспресс стартует распродажа. Со скидками будет доступно множество классных вещей.
Каких? Например, вот этих:
Зарядное устройство UGREEN мощностью 20 Вт
- Цена: $6,99 (раньше было $27.96)
Замечательное зарядное устройство с поддержкой быстрой зарядки. Для айфонов идеален. Дело в том, что большинство айфонов и не поддерживают зарядки мощностью более 20 Вт. Так что такого зарядника (буквально за копейки) хватит за глаза.
Зарядное устройство UGREEN мощностью 100 Вт на 4 порта
- Цена: $42,16 (было $91.65)
Куда более серьезный зарядник. Если у вас современный iPhone 13, то вполне можно брать. Он поддерживает быструю зарядку мощностью до 27 Вт. А если у вас еще и гаджет на Android с поддержкой более мощной зарядки (например, Redmi Note 11 Pro+ с 120-ваттной зарядкой), то вообще идеал.
Подставка для телефона
- Цена: $16,99
Красивая стильная подставка, подойдет и для дома, и для офиса. На ней можно заряжать смартфоны, а также с нее удобно просматривать фильмы.
USB-хаб на 7 портов
- Цена: $23,99 (минус 25%)
Очень полезная штука, если у вас, допустим, десятки флешек. Интерфейс USB 3.0. Есть HDMI/кардридер/RJ45. Поддерживается зарядка по USB-C мощностью 100 Вт. Есть слот для SD-карт, TF-карт, USB 3.0.
Подробнее в нашем обзоре.
Беспроводная мышь UGREEN
- Цена: $12,99
Прикольная и стильная беспроводная мышь, которая подойдет для любого ноутбука или ПК. Компактная, хорошо лежит в руке.
Беспроводные наушники UGREEN
- Цена: $24,49
Стильные недорогие наушники. Внешне похожи на AirPods. Качество отменное. Работают долго. К смартфону подключаются по Bluetooth 5.2. Работают 6 часов на полном заряде. Вместе с кейсом время увеличивается до 25 часов.
Пауэрбанк на 20 000 мА*ч
- Цена: $16,99
Надежный пауэрбанк на 20 000 мА*ч. Такого хватит на 5-6 зарядок современных айфонов. Большего и не нужно.
Адаптер Wi-Fi
- Цена: $8,96 (минус 35%)
Мини Wi-Fi адаптер на 650 Мбит/с. Двухдиапазонный, на 5 ГГц и 2,4 ГГц. Подойдет для дома или офиса. Обеспечит стабильное Wi-Fi соединение.
Изумительные беспроводные наушники с шумодавом UGREEN
- Цена: $43,99
А это уже премиальная продвинутая модель от UGREEN с поддержкой технологии активного шумоподавления. Сколько проработают? 6 часов на полном заряде. С кейсом это время увеличивается до 25 часов.
Читаем подробно.
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