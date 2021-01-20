iFixit оценила ремонтопригодность наушников AirPods Max

Шесть баллов из десяти.

Эксперты iFixit полностью разобрали новые наушники Apple. Речь о недавно выпущенных AirPods Max. Что специалисты узнали о гаджете?

Удивительно, но iFixit дали AirPods Max высокую оценку. Имеется в виду ремонтопригодность устройства. Гарнитура получила 6 баллов из 10 возможных.

Результат впечатляющий. Особенно на фоне прочих AirPods – на счету которых ноль очков. В случае поломки их не восстановить.

С AirPods Max этого не произойдет. Большинство внутренних деталей скреплены винтами, а не клеем. Также радуют амбушюры на магните. Когда они износятся, замена не составит труда.

Кроме того, в iFixit похвалили шарнирный механизм изголовья. Он снимается очень просто – инструментом для извлечения SIM-карты.

Что с минусами? В ряде мест без клея не обошлось. Нужно много отверток для винтов разных типов. В остальном – AirPods Max превосходят Bose NC 700 и Sony WH-1000XM4.

Источник: gizmochina.com

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