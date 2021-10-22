iFixit разобрали Apple Watch Series 7 и вынесли свой вердикт — 6 из 10 баллов

Чинить сложно.

Эксперты iFixit разобрали умные часы Apple Watch Series 7 вместе с инженерами из компании Instrumental. Последняя основана бывшими сотрудниками Apple.

Какие нововведения по сравнению с Series 6 обнаружены внутри? Их, к слову, немного.

Экран клеится к корпусу, поэтому, чтобы снять его, придется использовать нагрев. На этот раз хватило 80 градусов. Большинство компонентов расположены также, как и раньше.

Батареи разные. Внутри 41-миллиметровой версии находится аккумулятор на 1,024 Вт*ч (у маленьких Series 6 было 1,024 Вт*ч). У больших 45-миллиметровых смарт-часов батарея на 1,189 Вт*ч (раньше было 1,17 Вт*ч). К слову, аккумулятор от Series 6 подходит и для нового поколения умных часов!

Порта для диагностики также нет. Вместо этого инженеры используют беспроводной модуль на 60,5 ГГц.

В iFixit заявили, что дисплей стал проще по структуре.



Разобрать и собрать смарт-часы получилось. Но многие элементы сложно заменить. Поэтому оценка составила лишь 6 баллов из 10.

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