iFixit разобрали iPhone 13 и iPhone 13 Pro — какие смартфоны внутри

Разбор от экспертов.

Эксперты iFixit разобрали новые iPhone 13 и iPhone 13 Pro и показали, как они выглядят изнутри. Напомним, что iFixit специализируется на проверке различных устройств на ремонтопригодность.

Насколько просто будет починить новые айфоны? Пока вердикт не вынесли. Обзор дополнят позднее.

Но уже сейчас нам показали L-образный аккумулятор, большой блок тыльной камеры, уменьшенный Taptic Engine, компактную систему Face ID. Вот фото:

А вот обзор iPhone 13 и iPhone 13 Pro:

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