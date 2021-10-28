iFixit разобрали салфетку Apple за 2 тысячи рублей — рейтинг ремонтопригодности 0 из 10

Вот так.

Когда многие покупают себе полноценные фитнес-трекеры или даже телефоны за 2 тысячи рублей, Apple делает ход конем и предлагает за две тысячи рублей салфетку для протирки экрана MacBook, iPhone и так далее. Шутка? Нет. Она и правда продается. Ну раз Apple настолько серьезна, то эксперты в iFixit решили не отставать. Они разобрали салфетку и выяснили, насколько легко ее починить.

Вывод — починить невозможно. Рейтинг ремонтопригодности — 0 из 10.

Салфетка состоит из двух простых тряпок с микрофиброй внутри. Посередине клей. Использованный материал внутри похож на внутреннюю подкладку чехла iPad Smart Cover. Вероятно, что не просто похож, а именно он и есть. Снаружи это нечто вроде алькантары.

Есть ли разница между крутой и дорогой брендированной салфеткой Apple и просто микрофиброй для протирки экранов, телевизоров, игровых консолей и так далее? Оказывается, есть! Волокна тряпочки необычные, сразу видно, что речь идет о дорогом изделии. Кроме того, через нити проходят линии, из которых формируется лого компании, знаменитое надкушенное яблоко.

Разобрав салфетку, обратно собрать ее не получится. Поэтому и 0 из 10.

В Интернете уже шуткуют на тему и ждут полотенце от Apple за 1000 долларов, а также тряпочку для мытья посуды за сотню.

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