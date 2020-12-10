Играем в любые игры Xbox на своем iPhone — уже весной 2021 года

Microsoft договорились с Apple.

В Microsoft официально подтвердили, что облачные игры для Xbox появятся на iOS уже в 2021 году. Сегодня на странице официального блога опубликовали информацию, что облачные игры в рамках сервиса Xbox Game Pass Ultimate будут работать на iOS через веб-браузер, и это произойдет уже весной 2021 года.

Первые слухи об этом начали появляться еще в октябре. Microsoft хотели сделать это и раньше, но запустить сервис потоковой передачи игр на iOS не получалось из-за рекомендаций App Store. Но в компании нашли выход. Перенос облачных игр на iPhone и iPad через веб-браузер позволит Microsoft обойти политику App Store.

Технически это будет реализовано не так, как Microsoft планировали ранее. Если говорить о классическом приложении для консолей, там игры можно транслировать напрямую с консоли. Здесь речь идет скорее об облачном гейминге, но в компании нашли эффективное решение этому.

Так что уже через несколько месяцев мы сможем поиграть в любимые игры Xbox прямо на экране своего iPhone или iPad!

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