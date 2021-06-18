Играете в GTA Online на PS3 или Xbox 360? Скоро не сможете!

Халява закончилась.

Студия Rockstar Games сообщает, что закроет онлайн-игру на базе GTA V, которую все мы знаем, как GTA Online, для игровых приставок PS3 и Xbox 360 уже в декабре текущего года.

Миллионы геймеров, которые продолжают использовать устаревшие приставки для игры в GTA Online, к сожалению, больше не смогут участвовать в онлайн-сражениях и ограблениях. Не самая плохая новость — возможности перенести своих игровых персонажей на новое устройство не предусмотрено.

В Rockstar отмечают, что на однопользовательскую составляющую GTA V это никак не повлияет. Впрочем, стоит напомнить, что обновлять версии этой экшн-адвенчуры в открытом мире для PlayStation 3 и Xbox 360 разработчики перестали еще в 2015 году, сосредоточив все свои усилия на PS4 и Xbox One. В скором времени GTA V переберется также на PlayStation 5, а еще на Xbox Series S и Xbox Series X. В середине текущего года также выйдет самостоятельная Grand Theft Auto Online, для запуска которой не потребуется GTA V.

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