Игровой хит лета Fall Guys выйдет на iPhone и Android-смартфонах

Ждем игру года.

Китайская компания Bilibili получила права на выпуск мобильной версии популярной игры Fall Guys. Согласно первоначальным планам компании, мобильная адаптация игры будет называться Jelly Bean: Ultimate Knockout — под таким названием игра выйдет в Китае. Какое название для мобильной версии Fall Guys будет выбрано для глобального релиза пока неизвестно.

Студия Mediatonic, разработавшая Fall Guys, ранее сообщала о том, что мобильная версия игры находится в разработке. Известно, что Fall Guys для iPhone и Android-смартфонов практически не будет отличаться от оригинальной игры. Кроме этого, с запуском мобильной версии разработчики выпустят ряд новых уровней.

Дата выхода мобильной версии Fall Guys не сообщается. В студии Mediatonic новую информацию о разработке не прокомментировали.

Fall Guys — игровой хит лета 2020 года. Игра вышла 4 августа на ПК и PS4. Спустя менее чем через три недели разработчики отчитались о продаже двух миллионов копий игры, при условии, что на PS4 игра доступна бесплатно в рамках подписки PS Plus.

Источник: SM.

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