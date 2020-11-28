Игровой MacBook Pro с видеокартой Radeon RX 6700 — реальность 2021 года

Настоящий игровой Мак!

В 2021 году, по словам инсайдеров, Apple выпустит весьма необычный MacBook Pro. Новой версии с 16-дюймовым дисплеем приписывают видеокарту Radeon RX 6700 от AMD. А это, между прочим, один из топовых графических адаптеров.



Да, внутри такого МакБука будет установлен центральный процессор от Intel, а не новенький M1 (или M1X).

Учитывая, что на Маки уже научились устанавливать Windows 10, универсальный игровой MacBook Pro — больше не сказка, а вполне возможная реальность недалекого будущего. Геймеры выстроятся в очередь.

Ожидаемая дата появления такого лэптопа — середина или конец следующего года.

Источник: Notebookcheck

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