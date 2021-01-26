Игровой ноутбук HONOR HUNTER V700 уже в России

Дорого и мощно.

Больше игровых ноутбуков – всяких и разных. Стартовали российские продажи модели HUNTER V700. Новинка создана китайской компанией Honor, недавно получившей независимость от Huawei.

Устройство доступно в нескольких комплектациях. Но даже базовой версии достаточно для запуска любого актуального хита. Сказанное гарантируют процессор Intel Core i5-10300H (десятого поколения) и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti.

Для разрешения Full HD конфигурации хватит. HUNTER V700 получил именно такой экран – 1920 на 1080 пикселей. Диагональ дисплея составляет 16,1 дюйма. Кроме того, Honor не поскупилась на матрицу IPS с широкими углами обзора.

Плавность изображения образцовая. Кадровая частота равна 144 Гц – идеально для динамичных сцен. Можно забыть о размытии и задержках. Максимальная контрастность достигает 1000:1.

Также стоит упомянуть яркость в 300 нит и 100-процентный цветовой охват sRGB. Картинку HUNTER V700 выдает впечатляющую.

Оперативной памяти на борту – 16 ГБ DDR4 (из 32 ГБ возможных). Хранить игры предлагается на 2 накопителях NVMe общей вместимостью 512 ГБ. Есть дополнительные слоты расширения.

От перегрева спасает Wind Valley – оригинальная система охлаждения. В ее основе – 2 мощных вентилятора, теплоотводы Obsidian и воздухозаборники с поворотным механизмом. Отдельных похвал заслуживает самоочистка от пыли.

Как обстоят дела с автономностью? Аккумулятор емкостью 7330 мА*ч позволяет играть долго. Honor утверждает, что без подзарядки HUNTER V700 обходится до 4,8 ч.

Новинка относительно компактная: 19,9 мм × 369,7 мм × 253 мм. Корпус выполнен из алюминия. Вес (с учетом железа) адекватный – 2,45 кг.

За HUNTER V700 с Core i5 просят 139 990 рублей. Хотите сэкономить? При заказе в официальном интернет-магазине Honor цена снижается на 10 000 рублей. Плюс производитель дарит наушники MagicEarbuds, часы Watch ES, роутер Router 3, рюкзак или беспроводную мышь (один гаджет на выбор).

Источник: honor.ru

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