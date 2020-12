Игру для Nintendo Switch успешно запустили на новом MacBook

На радость геймерам.

Разработчик под псевдонимом Сера Тонин Бросиус уже не первый раз занимается попытками портировать игры для Nintendo Switch на компьютеры от Apple. В какой-то степени ему удалось добиться успехов, ведь Сера смог запустить Super Mario Odyssey на новом Macbook Pro с процессором M1.

Согласно информационному порталу The 8-Bit, девелоперу удалось этого добиться при помощи эмулятора Yuzu с открытым исходным кодом, возможно, он знаком многим по Vulkan. Конечно, назвать реализацию идеальной нельзя. Это касается всех эмуляторов, но успехом такой шаг можно назвать точно.

Is this Super Mario Odyssey running under virtualization on my M1 Macbook Pro? Yes. Yes it is. 😊 pic.twitter.com/AcgiEkVEyU

— Sera Tonin Brocious (@daeken) December 20, 2020