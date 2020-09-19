Игры для PlayStation 1, 2 и 3 поколений не будут совместимы с PlayStation 5

Это окончательно подтверждено представителями компании.

Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан наконец-то сделал официальное заявление по поводу обратной совместимости игр с PlayStation старого поколения с консолью нового поколения. По его словам, во время создания PlayStation 5 ключевой задачей была прямая совместимость PlayStation 4 с новой консолью. Однако, из-за того, что разработчики PlayStation 5 сфокусировались на новых технологиях, таких как твердотельный накопитель и геймпад DualSense (имеющий изменённый по сравнению с DualShock 4 угол триггеров), компания не смогла сделать так, чтобы в игры с консолей старого поколения можно было сыграть на новой приставке.

Конечно, слухи об отсутствии обратной совместимости были давно, однако, когда они подтвердились, пользователи всё равно были разочарованы. Microsoft, главный конкурент PlayStation, смог обеспечить и на Xbox One, и на Xbox Series X, которая скоро должна выйти, практически полную обратную совместимость с консолями вплоть до Xbox первого поколения. Пользователи надеялись, что у Sony получится сделать то же самое, однако, к сожалению, этого не произошло.

Запуск PS5 состоится 12 ноября в США, Японии, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее, а 19 ноября — в остальном мире. Цифровая версия консоли будет стоить $399, а за стандартный вариант (c Blu-Ray приводом) придётся отдать $499. В России цены составят 37 999 и 46 999 рублей соответственно.

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