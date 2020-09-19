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Игры для PlayStation 1, 2 и 3 поколений не будут совместимы с PlayStation 5

19 Сен, 2020

Игры для PlayStation 1, 2 и 3 поколений не будут совместимы с PlayStation 5

Это окончательно подтверждено представителями компании.

Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан наконец-то сделал официальное заявление по поводу обратной совместимости игр с PlayStation старого поколения с консолью нового поколения. По его словам, во время создания PlayStation 5 ключевой задачей была прямая совместимость PlayStation 4 с новой консолью. Однако, из-за того, что разработчики PlayStation 5 сфокусировались на новых технологиях, таких как твердотельный накопитель и геймпад DualSense (имеющий изменённый по сравнению с DualShock 4 угол триггеров), компания не смогла сделать так, чтобы в игры с консолей старого поколения можно было сыграть на новой приставке.

Консоль и контроллер Sony PlayStation 5

Конечно, слухи об отсутствии обратной совместимости были давно, однако, когда они подтвердились, пользователи всё равно были разочарованы. Microsoft, главный конкурент PlayStation, смог обеспечить и на Xbox One, и на Xbox Series X, которая скоро должна выйти, практически полную обратную совместимость с консолями вплоть до Xbox первого поколения. Пользователи надеялись, что у Sony получится сделать то же самое, однако, к сожалению, этого не произошло.

Консоль и контроллер PlayStation 5

Запуск PS5 состоится 12 ноября в США, Японии, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее, а 19 ноября — в остальном мире. Цифровая версия консоли будет стоить $399, а за стандартный вариант (c Blu-Ray приводом) придётся отдать $499. В России цены составят 37 999 и 46 999 рублей соответственно.

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